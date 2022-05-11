Віра Брежнєва визначилася у своїх уподобаннях на Євробаченні-2022: «Віддаю голос їй, коханій»

З початком війни популярна співачка Віра Брежнєва, яка вперто не бажає раніше визнавати себе українською співачкою (адже співає російською, та й кар'єру коштувала в Росії), схоже, переглянула свою позицію, і твердо прийняла бік своєї Батьківщини. Звичайно, Віра не робила жодних заяв із цього приводу, але вчинки зірки говорять самі за себе.

Крім того, під час першого півфіналу Євробачення-2022, у якому виступав реп-гурт Kalush Orchestra, Віра розповіла про свого фаворита на конкурсі.

«Дивлюсь Євробачення. І вперше в житті я вболіваю за всі країни. З любов'ю та вдячністю за те, як кожна з них поставилася до біженців з України, взагалі до нашої країни — підтримали та зігріли. Але, звичайно, свій голос я віддаю їй — коханій», — написала співачка в сториз і додала два символічні жовто-сині серця.

При цьому вона подякувала всім країнам за тепле ставлення до України. Також артистка зазначила, що голосуватиме за представників своєї Батьківщини.

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Нагадаємо, що під впливом мами чітко усвідомили свою національну приналежність та її дочки. Так, старша, Софія Кіперман зізналася, що в міру дорослішання закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою.

«Ще маленькою я пишалася нашим народом і тим, що я українка» , — написала вона в мережі.

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