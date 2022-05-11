Віра Брежнєва визначилася у своїх уподобаннях на Євробаченні-2022: «Віддаю голос їй, коханій»
З початком війни популярна співачка Віра Брежнєва, яка вперто не бажає раніше визнавати себе українською співачкою (адже співає російською, та й кар'єру коштувала в Росії), схоже, переглянула свою позицію, і твердо прийняла бік своєї Батьківщини. Звичайно, Віра не робила жодних заяв із цього приводу, але вчинки зірки говорять самі за себе.
Крім того, під час першого півфіналу Євробачення-2022, у якому виступав реп-гурт Kalush Orchestra, Віра розповіла про свого фаворита на конкурсі.
«Дивлюсь Євробачення. І вперше в житті я вболіваю за всі країни. З любов'ю та вдячністю за те, як кожна з них поставилася до біженців з України, взагалі до нашої країни — підтримали та зігріли. Але, звичайно, свій голос я віддаю їй — коханій», — написала співачка в сториз і додала два символічні жовто-сині серця.
При цьому вона подякувала всім країнам за тепле ставлення до України. Також артистка зазначила, що голосуватиме за представників своєї Батьківщини.
Нагадаємо, що під впливом мами чітко усвідомили свою національну приналежність та її дочки. Так, старша, Софія Кіперман зізналася, що в міру дорослішання закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою.
«Ще маленькою я пишалася нашим народом і тим, що я українка» , — написала вона в мережі.398
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