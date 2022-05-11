«Відслужу в армії, тоді вже вчитимусь»: на Рівненщині поховали героя, який загинув на Донбасі

У Рівному, де нещодавно попрощалися з волонтером Михайлом Супруном, 10 травня провели в останню путь сержанта Олександра Пінчука, який загинув, захищаючи населений пункт Пречистівка Донецької області. Про це повідомляє міська рада.

Олександр з юності хотів служити в армії. Тож після закінчення Рівненського державного комерційного технікуму про вищу освіту не було й мови.

«Відслужу в армії, тоді вже вчитимусь, — пригадує слова сина мама. — 1,5 року Сашко служив у танкових військах. Опісля — пропонували залишитися й будувати військову кар’єру, але активний, непосидючий Сашко знову шукав щось нове. Тож повернувся додому, аби знайти себе. Коли ж почалася війна, Олександр хотів записатися до лав тероборони. Але виявилось, що підрозділи вже укомплектовані.

Два дні він мені не телефонував, я сама набираю. А він мені прислав повідомлення: «Мам, я в армії». Яка армія? Де? Невже повістка прийшла, а я й не знала. Вже не знала, що думати, знову дзвоню йому. От тоді тільки розказав, що записався в ЗСУ добровольцем і вже був на полігоні на навчаннях. Олександр любив спорт, займався кікбоксингом. Був готовий віддати все для інших, не залишивши собі нічого. Вранці говорив і зі мною, і з молодшим братом. Все заспокоював, казав, що все нормально, щоб не переживала. Але серце відчувало щось недобре…"

У Олександра Пінчука залишилися мама і брат

Щирий, добрий та світлий чоловік до останнього був вірний собі та людям, віддав усе без решти, віддав найдорожче — своє життя.

Поховали 40-річного Олександра Пінчука на кладовищі «Нове» на алеї героїв. У загиблого залишились мама та брат…

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