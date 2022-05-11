Син легендарного боксера побив суперника до крові в першому раунді: відео яскравого нокауту

Молодший син колишнього абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі Кості Цзю, 24-річний Микита, провів другий бій на професіональному рингу.

Після впевненої перемоги над Аароном Сталем на початку березня уродженець Сіднея не менш яскраво нокаутував ще одного свого співвітчизника Мейсона Сміта. За неповний перший раунд Нікіта розбив супернику обличчя в кров, а також двічі відправляв того у нокдаун — у підсумку рефері зупинив поєдинок та присудив Цзю перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що, незважаючи на боксерські гени (крім батька у Нікіти також є старший брат Тім, який уже здобув 21 перемогу у профі), Цзю-молодший після перемоги на чемпіонаті Австралії серед юніорів кинув бокс у 16 років та зосередився на навчанні. Після здобуття середньої школи він отримав ступінь бакалавра з архітектурного дизайну в Технологічному університеті Сіднея та кілька років працював у цій галузі, але цього року вирішив повернутися до спорту. Як бачимо, не дарма.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний онук Мухаммеда Алі «відключив» суперника в першому раунді.

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