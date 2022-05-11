Українців нагороджуватимуть «за особливі досягнення у сфері держуправління»: Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука
Президент України Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам'яті першого президента України Леоніда Кравчука, про смерть якого стало відомо 10 травня.
Текст документу оприлюднено на офіційному інтернет-порталі глави держави.
Указом передбачається забезпечити здійснення заходів щодо поховання Леоніда Кравчука, а також розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам'яті першого президента України.
Зокрема, Кабміну наказується заснувати іменну державну стипендію за особливі здобутки у сфері державного управління.
Крім того, на порядку денному стоїть видання наукових праць, збірників виступів, публікацій Леоніда Кравчука, а також організація експозицій, виставок архівних документів, фото- та інших матеріалів про життя та діяльність першого президента, а також відповідних циклів теле- та радіопередач.
«Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів», — йдеться у документі.
Нагадаємо, у традиційному зверненні до українців 10 травня Зеленський назвав Леоніда Кравчука «не просто політиком і навіть не просто історичною фігурою». За його словами, покійний був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці, що особливо важливо у складні, кризові моменти.34
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