Леонід Макарович умів знаходити слова мудрості у складні для країни моменти: Володимир Зеленський вшанував пам'ять першого президента України

Перший глава Української держави Леонід Кравчук був не лише політиком чи історичною фігурою — він означав для нашої країни набагато більше.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні за підсумками 10 травня і 76-го дня війни.

«Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною фігурою. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо у складні, кризові моменти. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє всієї країни. Леонід Макарович виявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980 року, коли виник український рух, він блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто, і що б не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною», — сказано у повідомленні.

Зеленський додав, що Кравчук був веселим, цінував життя та завжди допомагав порадою.

«Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого варта свобода. І всім серцем хотів для України миру», — наголосив президент.

Також у своєму відеозверненні глава держави розповів про ситуацію на фронті.

«Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім добрі новини із Харківської області. Поступово відтісняють окупантів від Харкова», — сказав Зеленський.

Він подякував усім захисникам та захисникам України, які тримають оборону та виявляють надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників.

«Колись другу за потужністю армію світу» , — додав президент.

Водночас, він закликав українців, особливо тих, хто в тилу, «не поширювати надмірних емоцій».

«Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижня і навіть щодня очікуються певні перемоги. Збройні сили України роблять все для визволення нашої землі та наших людей. Для визволення всіх наших міст: Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших» , — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент різко відреагував на ракетну атаку окупантів на Одесу 9 травня, «приурочену» до приїзду до міста президента Євроради Шарля Мішеля.

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