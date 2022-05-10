Помер Леонід Кравчук

У вівторок, 10 травня, у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Леонід Кравчук очолював Україну з грудня 1991-го по липень 1994 року. В якості президента він підписував Біловезькі угоди, які поклали кінець існуванню СРСР. Кілька днів тому, 4 травня, пішов із життя ще один підписант цього епохального документа, перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич.

Влітку 2021 року Леонід Кравчук переніс важку операцію на серці в Україні, а потім Кравчука перевезли до ФРН та помістили у реанімацію у «Munich university clinic». Його стан не дозволяв працювати та відвідувати будь-які заходи, лікарі заборонили Леонідові Кравчуку будь-які навантаження.

Незадовго до широкомасштабного вторгнення в Україну він писав, що в такий час «хочеться схопитися з лікарняного ліжка і грудьми закрити рідну землю»: «Хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають — ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ. Ніхто і ніколи!»

Незадовго до госпіталізації Леонід Кравчук дав «ФАКТАМ» одне із останніх своїх інтерв'ю. Воно було опубліковано напередодні Дня Незалежності України. Леонід Макарович тоді сказав: «Не хочу нікого лякати напередодні 30-річчя. Нам треба відзначити його гідно, тому що у нас вже зовсім інша країна, інший народ, інші сили і можливості. Адже часто світові політики говорили, що Україні залишилося недовго. Я таке не раз чув на різних конференціях та інших заходах. Пам'ятаєте заяву Путіна в 2008 році? Він сказав, що «Україна — це навіть не держава». І це теж якось непомітно тоді проковтнули.

Ми маємо повторювати Заходу: «От із ким ви маєте справу». Не думаю, що вони цього вже зовсім не знають. Вони просто побоюються, щоб не почалося більш глобальне загострення. Як говорила наша Ліна Костенко: «Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра — ви». Ми повинні постійно це пояснювати. Ми вдячні за те, що нас підтримують, але хотіли, щоб це було не тільки на словах, а реально на всіх без винятку майданчиках і фронтах. Отоді Росія зупиниться…".

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