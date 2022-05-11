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Події

Не гірше «циган з трактором»: під Києвом місцеві жителі героїчно викрали у ворога бензовоз із дизелем і передали його ЗСУ

19:52 11 травня 2022
Не&nbsp;гірше &laquo;циган з&nbsp;трактором&raquo;: під Києвом місцеві жителі героїчно викрали у&nbsp;ворога бензовоз із&nbsp;дизелем і&nbsp;передали його ЗСУ

У міру продовження війни стають відомими нові факти героїзму українців, з якими вони протистояли жорстокому російському ворогові.

Так, нещодавно став відомим той факт, що в перші дні підлого нападу рашистів на Україну жителі Димера на Київщині викрали в окупантів бензовоз із дизпаливом.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода.

Повідомляється, що відкритий військовий «Урал» із символікою V та пробитим колесом на дорозі помітила мешканка Димера Світлана Костовецька, яка знайшла у кабіні ключі та змогла проїхати на ньому до лісосмуги.

«Поїхала до дядька Валіка, який умів водити «Урал», — розповідає вона.

Потім вони вдвох сховали бензовоз із пальним у лісі, після чого возили каністри до місцевої лікарні.

При цьому «дядько Валік» зізнається, що спочатку замислювалися злити пальне та підпалити автомобіль, але сусіди переконали не робити цього: місцева лікарня використала дизпаливо для генератора, який постачав медиків електроенергією під час окупації.

Бензовоз простояв у схованці всю окупацію.

«Росіяни його знайшли, але ми поставили табличку «Заміновано», — розповідає чоловік.

А згодом трофейну техніку рашистів передали у користування 72-й механізованій бригаді ЗСУ.

Нагадаємо, що в перші дні війни громадський резонанс отримала історія про те, як на Одещині роми геройськи «позичили» у ворога танк і за допомогою тракторів пригнали його до українських військових. За свій вчинок вони навіть були включені до «символічного рейтингу армій світу».

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