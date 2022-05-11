Сергій Ребров привів клуб до дострокового чемпіонства в ОАЕ: відео голів

«لا أحد يصيب الهدف من أول محاولة. إلا أنت» #لابا كودجو يحتفل بأول أهداف القمة. #العين يتقدم بالدقيقة 15 #العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LHGkXzXYY6