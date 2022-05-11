Сергій Ребров привів клуб до дострокового чемпіонства в ОАЕ: відео голів
Український тренер Сергій Ребров, який завоював разом із «Аль-Айном» Кубок ОАЕ, поповнив свою колекцію ще одним трофеєм.
Розгромивши торішнього чемпіона країни, «Аль-Джазіру» — 5:0 («покер» оформив найкращий бомбардир команди та всього чемпіонату тоголезець Коджо Лаба), клуб Реброва достроково, за три тури до фінішу чемпіонату, став недосяжним для переслідувачів та 14-й раз у своїй історії став найсильнішим у країні, а також оформив «золотий дубль».
Перший гол «Аль-Айна»
«لا أحد يصيب الهدف من أول محاولة. إلا أنت» #لابا كودجو يحتفل بأول أهداف القمة. #العين يتقدم بالدقيقة 15 #العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LHGkXzXYY6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022
Другий гол "Аль-Айна"
الأول يليق بك يا زعيم.. #لابا كودجو يسجل الهدف الثاني للعين في مرمى الجزيرة بالدقيقة 36 #العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6KqpUDzFWV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022
Третій гол «Аль-Айна»
هاتريك #لابا. القمة تتلون بالبنفسج بهدف ثالث— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022
تمريرة رائعة من سفيان وإنهاء مثالي من كودجو بالدقيقة 50
شاهد كيف احتفل لابا مع زملائه. #العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرWI ا
Четвертий гол "Аль-Айна"
"نعم كان متسللاً في القلوب"#لابا يسجل الرابع «سوبر هاتريك».. بالدقيقة 71— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022
النتيجة الآن 4-0 لصالح العين#العين_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6e0sQ5hieo
П'ятий гол «Аль-Айна»
#العين يبصم بالخمسة على لقب الدوري#كايو يسجل الهدف الخامس في مرمى #الجزيرة من رأسية جميلة بالدقيقة 85#العين_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MTMnp426w0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2022
ОАЕ стали третьою країною, після України (двічі з «Динамо») та Угорщини (тричі з «Ференцварошем»), у якій Ребров приводив очолювані ним клуби до золотих нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров готовий повернутися до України та взяти до рук зброю.165
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter