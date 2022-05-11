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Спорт

Сергій Ребров привів клуб до дострокового чемпіонства в ОАЕ: відео голів

21:43 11 травня 2022
Сергій Ребров

Український тренер Сергій Ребров, який завоював разом із «Аль-Айном» Кубок ОАЕ, поповнив свою колекцію ще одним трофеєм.

Розгромивши торішнього чемпіона країни, «Аль-Джазіру» — 5:0 («покер» оформив найкращий бомбардир команди та всього чемпіонату тоголезець Коджо Лаба), клуб Реброва достроково, за три тури до фінішу чемпіонату, став недосяжним для переслідувачів та 14-й раз у своїй історії став найсильнішим у країні, а також оформив «золотий дубль».

Перший гол «Аль-Айна»

Другий гол "Аль-Айна"

Третій гол «Аль-Айна»

Четвертий гол "Аль-Айна"

П'ятий гол «Аль-Айна»

ОАЕ стали третьою країною, після України (двічі з «Динамо») та Угорщини (тричі з «Ференцварошем»), у якій Ребров приводив очолювані ним клуби до золотих нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров готовий повернутися до України та взяти до рук зброю.

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