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Спорт

Українець Сергій Ребров виграв перший трофей в арабській країні: відео голів

9:19 5 травня 2022
Аль-Айн&nbsp;— Аль-Ахлі

Український тренер Сергій Ребров, який після початку війни висловив готовність повернутися на Батьківщину та взяти в руки зброю, виграв перший трофей в ОАЕ разом із «Аль-Айном», де працює з літа минулого року.

Клуб під керівництвом Реброва вийшов до фіналу Кубка ліги, де зустрічався з «Аль-Ахлі» із Дубая. Основний час завершився результативною нічиєю (2:2), причому двічі по ходу гри «Аль-Айн» відігравався, а в серії пенальті (двох додаткових таймів, згідно з регламентом, не було) успіх уже був на боці підопічних українського фахівця.

Перший гол «Аль-Айна»

Другий гол "Аль-Айна"

Відеоогляд матчу «Аль-Айн» — «Аль-Ахлі»

Відзначимо, що наш співвітчизник відсвяткував успіх із прапором України, а «Аль-Айн» уперше в історії тріумфував у розіграші турніру, що проводиться з 2010 року.

Додамо, що для Реброва цей трофей став восьмим у тренерській кар'єрі. Раніше фахівець по два рази виграв із «Динамо» чемпіонат та Кубок України, а також одного разу Суперкубок країни, а потім тричі поспіль привів «Ференцварош» до чемпіонського титулу в Угорщині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Роман Безус завоював перший трофей у закордонній кар'єрі.

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