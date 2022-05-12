«Я не роздивився і застосував табельну зброю»: пілот рф, який бомбив Чернігів, розповів, як застрелив українця

Відомий український журналіст Денис Казанський на своєму каналі у ютубі опублікував відео спілкування з російським пілотом Олександром Красноярцевим. Він прилетів воювати до України з Челябінська, літав на Су-25 та скидав бомби на Чернігів. Співрозмовник поцікавився у рашиста, чому він бомбив міста, якщо було чітко видно, що там будинки, автівки їздять… Той зробив вигляд, що цього не знав.

«Наше командування нам доводило, що коли приходить ціль, як характеристика, то було скупчення збройної техніки. Нас запевняли, що усі мирні жителі були виведені з цієї зони, їх там не могло бути. У нас були карти Чернігова, яким 70−80 років, й, відповідно, ті задачі, які ставили перед мною, ще не були у межах міста. Ми працювали з висоти два кілометри, працювали по координатах і нічого не бачили. Кидали бомби вагою 500 кілограмів».

Збили російського окупанта 5 березня, тоді ж він вбив ще й місцевого жителя…

«Після того як мене збили, я спускався на парашуті й по мені вели вогонь. Приземлився на хату, чую — за парканом кричать: „Русскій, виходь!“. Я побіг у сусіднє подвір’я, перескочив через паркан. Після того підбіг до хвіртки й побачив на вулиці чимало людей. Став тікати за будинок, щоб далі кудись по двору рухатися, проте за мною побіг чоловік у чорній формі. Мені здається, що він був з лопатою чи з вилами. Я не роздивився. Я з розмаху застосував табельну зброю. Замість того, щоб мене розірвати там же, на місці, виходить, мене взяли в полон і ставилися нормально. Мешканці Чернігова нічим не відрізняються від нас. Вони спілкуються так само російською, я побачив на власні очі, що відбувається. Чесно кажучи, не розумію, чому взагалі було прийняте рішення про вторгнення».

Втім, впродовж розмови рашист так і не вибачився перед українським народом за звірства…

Додамо, що Красноярцев брав участь у війні в Сирії. В мережі знайшли навіть спільне фото пілота з Башаром Асадом і путіним. Військового рф підозрюють за статтею 438 у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві. Згідно з українським законодавством, росіянину загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

2637

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter