31.89 / 32.41 33.49 / 34.17
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У «Приват24» знову збій: що кажуть у банку

16:01 12 травня 2022
Телефон

У четвер, 12 травня, клієнти «ПриватБанку» по всій країні зіштовхнулися зі складнощами — черговий збій у роботі не дозволяв користуватися «Приват24».

У фінансовій установі повідомили про регламентні роботи, заявивши, що про їхнє завершення повідомлять додатково. Поки що такого повідомлення немає, проте програма вже відновлює роботу.

Нагадаємо, що «ПриватБанк» разом із «Ощадбанком», «Райффайзен банком» та ПУМБ є уповноваженими фінустановами, в яких можна обмінювати грошові купюри, що постраждали від вогню. Як це зробити, раніше розповідали у НБУ.

Фото Pixabay

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

СБУ

Сховав вибухівку у милиці: СБУ затримала диверсанта, який планував вибух у центрі Запоріжжя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.