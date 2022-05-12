У «Приват24» знову збій: що кажуть у банку

У четвер, 12 травня, клієнти «ПриватБанку» по всій країні зіштовхнулися зі складнощами — черговий збій у роботі не дозволяв користуватися «Приват24».

У фінансовій установі повідомили про регламентні роботи, заявивши, що про їхнє завершення повідомлять додатково. Поки що такого повідомлення немає, проте програма вже відновлює роботу.

Нагадаємо, що «ПриватБанк» разом із «Ощадбанком», «Райффайзен банком» та ПУМБ є уповноваженими фінустановами, в яких можна обмінювати грошові купюри, що постраждали від вогню. Як це зробити, раніше розповідали у НБУ.

Фото Pixabay

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