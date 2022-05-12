Сховав вибухівку у милиці: СБУ затримала диверсанта, який планував вибух у центрі Запоріжжя

Співробітники СБУ, які раніше затримали за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги для військових колишнього високопосадовця Львівської ОДА, запобігли теракту у Запоріжжі.

Як повідомляють в українській спецслужбі, затримано жителя Дніпра (1966 року народження), який планував влаштувати вибух на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста.

«Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження — начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами» , — йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який намагався плутати сліди та приїхав до обласного центру за два дні до запланованого теракту із західного регіону Украни, затримали на «підпільній квартирі». Тепер дніпрянин дає свідчення, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області решити продовжують «призначати» на посади місцевих зрадників.

Фото СБУ

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