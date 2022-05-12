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Спорт

Чемпіон світу на прізвисько Граф отримав тюремний термін за зґвалтування дівчини-підлітка

18:18 12 травня 2022
Тед Хейлі

Дворазовий чемпіон світу з дартсу 54-річний Тед Хенкі засуджений Королівським судом Честера (Великобританія) до двох років ув'язнення за сексуальне насильство над дівчинкою-підлітком, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, напад британського дартсмена на прізвисько Граф на дівчинку стався 10 вересня 2021 року в Крю (графство Чешир). На момент злочину жертві було від 16 до 18 років. Суддею під час вироку було зазначено, що Хенкі до останнього заперечував свою причетність до зґвалтування, доки суду не було надано відеозапис. Під час показу відео преса покинула зал суду. Після закінчення судового процесу ексчемпіон визнав себе винним.

Після вердикту суду дружина «метальника дротиків» Хенкі, статки якого за різними даними оцінювалися від одного до восьми мільйонів фунтів стерлінгів, подала на розлучення після 18 років шлюбу, а діти відмовляються спілкуватися з батьком-злочинцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного боксера Оскара де ла Хойю звинуватили у зґвалтуванні.

Фото Getty Images

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