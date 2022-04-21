Легендарний чемпіон світу з боксу у шести вагових категоріях звинувачений у зґвалтуванні

Колишній чемпіон світу з боксу в шести вагових категоріях, олімпійський чемпіон Оскар де ла Хойя, який минулого року закрутив роман з пишногрудою журналісткою Холлі Сондерс, звинувачений у зґвалтуванні, повідомляє ESPN.

49-річного американця звинувачують у сексуальному насильстві в рамках цивільного позову, який подали в Лос-Анджелесі проти нього та його бренду текіли Casa Mexico (у де ла Хойї є також мексиканський паспорт). Колишня співробітниця Casa Mexico стверджує у заяві, що де ла Хойя у 2020 році двічі піддав її сексуальним домаганням та зґвалтуванню.

«Як та, хто пережив це насильство, вона хоче, щоб інші знали, що така поведінка є неприйнятною. І немає значення, хто ви. Ми добиватимемося справедливості від її імені», — йдеться у заяві адвоката жінки Сільвії Торрес-Гільєн.

Колишня співробітниця стверджує, що вона прокинулася від того, що де ла Хойя постукав у двері її готельного номера. Коли вона відчинила двері, то побачила Оскара зі спущеними до щиколоток штанами. Постраждала стверджує, що боксер увірвався до її кімнати та ліг у її ліжко. Жінка зіштовхнула непроханого гостя та відвела назад у його номер.

Наступного ранку, коли де ла Хойя не з'явився на заплановану зустріч, жінка пішла до його кімнати, щоб розбудити спортсмена. За її словами, в той момент Оскар затяг її у свою постіль і зґвалтував.

Незабаром після свого повернення до Лос-Анджелеса жінка відвідала корпоративну вечірку в ресторані, після чого кілька людей опинилися в будинку де ла Хойї. Коли колишній боксер був віч-на-віч з жінкою, вона стверджує, що він «розкрив і витяг сексуальний об'єкт із колекції, що зберігається в його будинку». Жінка стверджує, що Оскар «насильно вставив їй у тіло сексуальний об'єкт».

Співробітниця повідомила про це керівництво Casa Mexico, але вони нічого не зробили, щоби покарати зірку боксу. Вона каже, що побоювалася помсти з боку компанії, якщо розповість про насильство.

Оскар де ла Хойя вже спростував усі звинувачення, опублікувавши заяву.

«З 24-годинним циклом новин ми все частіше опиняємося в ситуації, коли зловмисні та несправедливі звинувачення інтерпретуються як правда без доказів, що підтверджують їхні помилкові твердження. Я впевнений, що моя команда юристів вирішить це питання і доведе мою невинуватість», — йдеться у заяві Оскара де ла Хойї.

Зазначимо, що у 2019 році колишнього чемпіона світу вже звинувачували у сексуальному насильстві щодо 29-річної жінки, яка перебувала з ним у стосунках. Вона звинуватила Оскара у насильстві, зокрема за ґендерними ознаками, побоями, а також у провокуванні емоційного стресу. Але захист де ла Хойї спростував звинувачення, заявивши, що жінка хоче заробити на імені успішного боксера та бізнесмена, чиї статки оцінюються приблизно в 200 млн доларів.

До речі, зовсім недавно Оскар де ла Хойя заявив, що в дитинстві сам зазнав сексуального насильства. За словами боксера, коли йому було 13 років, його зґвалтувала 35-річна жінка.

Оскар де ла Хойя та його кохана Холлі Сондерс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього підопічного Андрія Шевченка заарештували за звинуваченням у груповому зґвалтуванні.

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