Революція в росії: політолог назвав ознаки готовності мас до повстання

росія може повстати тоді, коли одночасно зійдеться кілька факторів, які можуть спричинити рух людей. На думку політолога Тараса Загороднього, першим таким фактором може бути підрив довіри до лідера. Другим — повна мобілізація, що стане визнанням розгромлення їхньої армії.

«До слова, більшість росіян не хоче воювати. Понад 80% проти мобілізації. Якщо подивитись на географію, кого саме вони беруть в армію, то це депресивні регіони, де немає навіть унітазів. Там у чоловіків три шляхи в житті: тюрма, алкоголізм чи армія. У великих містах вони намагаються не проводити мобілізацію. Адже урбанізоване суспільство не готове воювати», — вважає Тарас Загородній.

Таким чином основними чинниками революції в росії є підрив довіри до путіна і усвідомлення росіянами, що їх армію знищили.

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Третім фактором може бути наявність у народу на руках зброї. Політолог нагадує, що ФСБ не довіряє власним людям. Адже у спецслужбі розуміють, що ця зброя може повернутись точно не проти українців. У 1917 році, коли була масова мобілізація в імперії, зброя повернулась проти влади.

Але головними факторами Загородній вважає недовіру до путіна, бо в росії аж занадто «перекачали» людей пропагандою.

Політолог назвав основним символом рашизму бабусю з прапором. Це не випадковість. Адже головний, хто підтримує дії путіна — пенсійна група. Вони самі не хочуть і не можуть воювати, бо це реваншистська ідеологія.

«Молодь в росії до історії з Україною в принципі або нейтрально ставиться, або негативно. Звичайно, хтось піде воювати. Проте масового бажання немає, особливо в урбанізованій частині рф. І це розуміє й путін, при всіх своїх недоліках. Тому як зійдуться всі ці фактори, то можливий підйом людей. Не вірю, що пожежі та все інше кудись зрушить росію», — зауважує Тарас Загородній.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про новий фронт у Молдові та чому рф не оголосить повну мобілізацію.

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