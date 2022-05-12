Домашнє згущене молоко: смачно, просто та швидко
Згущене молоко люблять і дорослі, і діти. Ним наповнюють тістечка, на його основі роблять крем для тортів, його додають до кави. А приготувати згущене молоко, виявляється, можна й в домашніх умовах. І робиться це дуже просто. Головне — ви можете бути впевнені, що воно є натуральним, а це важливо. Крім того, як відомо, домашні ласощі завжди кращі за покупні.
Рецептом згущеного молока поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Сьогодні приготуємо домашнє згущене молоко, — каже Елла Іванова. — Це просто, смачно та швидко. Рецепт згущеного молока такий.
Домашнє згущене молоко
300 г цукру
300 г молока
30 г вершкового масла
З'єднуємо молоко, цукор, масло та варимо близько 15 хвилин. Переливаємо в ємність та охолоджуємо. У холодильнику молоко стане густішим. Густота залежить від жирності молока.
Смачного!
До речі, з додаванням такого згущеного молока можна зробити незвичайний торт «Афганський наполеон», який є чимось середнім між власне наполеоном і київським тортом.
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Фото з альбому Елли Іванової180
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