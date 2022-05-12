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Домашнє згущене молоко: смачно, просто та швидко

21:40 12 травня 2022
згущене молоко

Згущене молоко люблять і дорослі, і діти. Ним наповнюють тістечка, на його основі роблять крем для тортів, його додають до кави. А приготувати згущене молоко, виявляється, можна й в домашніх умовах. І робиться це дуже просто. Головне — ви можете бути впевнені, що воно є натуральним, а це важливо. Крім того, як відомо, домашні ласощі завжди кращі за покупні.

Рецептом згущеного молока поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Сьогодні приготуємо домашнє згущене молоко, — каже Елла Іванова. — Це просто, смачно та швидко. Рецепт згущеного молока такий.

Домашнє згущене молоко

300 г цукру

300 г молока

30 г вершкового масла

З'єднуємо молоко, цукор, масло та варимо близько 15 хвилин. Переливаємо в ємність та охолоджуємо. У холодильнику молоко стане густішим. Густота залежить від жирності молока.

Смачного!

До речі, з додаванням такого згущеного молока можна зробити незвичайний торт «Афганський наполеон», який є чимось середнім між власне наполеоном і київським тортом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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