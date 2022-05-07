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Шоколадна королівська сирна ватрушка: смакота до кави на сніданок

20:15 7 травня 2022
Шоколадна королівська сирна ватрушка

Якщо ви втомились від печива та круасанів, кулінарка Юлія Сімончук радить приготувати цей десерт. Його можна не лише подавати до горнятка запашної кави, а й прикрасити святковий стіл замість торта.

Тісто:

  • борошно — 225 г;
  • цукор — 75 г;
  • масло — 150 г;
  • какао — 25−30 г;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — ½ ч. л;
  • ванілін — ½ пакетика.

Начинка:

  • сир кисломолочний - 400 г;
  • яйце — 3 шт;
  • цукор — 75−100 г;
  • крохмаль — 20 г;
  • ванілін — ½ пакетика.

Приготування:

Всі сухі інгредієнти для тіста змішати. Холодне масло натерти на терці або подрібнити ножем, додати до сухої маси та перетерти в дрібні крихти. Більшу частину крихти викласти на дно роз"ємної форми, трохи утрамбувати (форму застелити пергаментом та змастити маслом дно і боки). Далі викладаємо начинку та посипаємо залишками крихти. Ставимо в розігріту духовку (180 градусів) на 30−40 хв. Дати повністю охолонути й тоді лише виймати з форми — і можна смакувати.

Приготування начинки:

Всі інгредієнти помістити в одну посудину, перебити погружним блендером до однорідності. Якщо немає блендера — сир перетерти через сито і всі складники змішати до однорідності.

Раніше кулінарка Любов Біріна порадила приготувати пиріг з яблуками та згущеним молоком, який точно стане вашим фаворитом серед випічки на кожен день.

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