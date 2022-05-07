Шоколадна королівська сирна ватрушка: смакота до кави на сніданок
Якщо ви втомились від печива та круасанів, кулінарка Юлія Сімончук радить приготувати цей десерт. Його можна не лише подавати до горнятка запашної кави, а й прикрасити святковий стіл замість торта.
Тісто:
- борошно — 225 г;
- цукор — 75 г;
- масло — 150 г;
- какао — 25−30 г;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — ½ ч. л;
- ванілін — ½ пакетика.
Начинка:
- сир кисломолочний - 400 г;
- яйце — 3 шт;
- цукор — 75−100 г;
- крохмаль — 20 г;
- ванілін — ½ пакетика.
Приготування:
Всі сухі інгредієнти для тіста змішати. Холодне масло натерти на терці або подрібнити ножем, додати до сухої маси та перетерти в дрібні крихти. Більшу частину крихти викласти на дно роз"ємної форми, трохи утрамбувати (форму застелити пергаментом та змастити маслом дно і боки). Далі викладаємо начинку та посипаємо залишками крихти. Ставимо в розігріту духовку (180 градусів) на 30−40 хв. Дати повністю охолонути й тоді лише виймати з форми — і можна смакувати.
Приготування начинки:
Всі інгредієнти помістити в одну посудину, перебити погружним блендером до однорідності. Якщо немає блендера — сир перетерти через сито і всі складники змішати до однорідності.
Раніше кулінарка Любов Біріна порадила приготувати пиріг з яблуками та згущеним молоком, який точно стане вашим фаворитом серед випічки на кожен день.
112
Читайте також: Мед із кульбабок: економно та смачно
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter