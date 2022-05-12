«Не недооцінюйте росіян»: німецький генерал розповів про шанс України перемогти у війні

Російська армія наразі повільно просуваються на Донбасі, звільнення якого військовим чином наразі неможливе.

Таку точку зору Spiegel висловив колишній військово-політичний радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель та колишній бригадний генерал Еріх Вад, повідомляють novyny.live.

«Вони повільно просуваються на Донбасі, на фронті шириною близько 500 кілометрів зі 100 000 осіб», — сказав Вад та додав, що, на його думку, українцям зараз важливо не покладатися на рішучу контратаку звичайними, особливо важкоброньованими силами.

«Звільнення Донбасу військовим чином неможливо. Росіяни занадто сильні для цього, вони мають військове панування на землі та в повітрі. Шанс українців — затягнути конфлікт, роздути ціну для росіян і втомити їх. Зрештою, це може привести до перемоги», — вважає він.

Вад також заявив, що переоцінив росіян і недооцінив волю українців до опору. «Сьогодні, однак, є ризики недооцінити росіян», — додав він.

У той же час колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ найближчим часом перейдуть у контрнаступ, а до кінця літа спробують відсунути російску армію до позицій, яку вона займала до 24 лютого.

Фото Генштаба ЗСУ

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