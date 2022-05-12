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Україна

ЗСУ спробують вже до кінця літа відтіснити росіян на довоєнні рубежі, — генерал Бен Ходжес

10:36 12 травня 2022
Бен Ходжес

Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес, який раніше заявляв, що Україну потрібно забезпечити, зокрема, системами протиповітряної та протиракетної оборони, а також авіацією, вважає, що ЗСУ найближчим часом перейде в контрнаступ.

Як передає «НВ», в ефірі CNN генерал зазначив, що росія не має додаткових сотень тисяч солдатів або нових танків, готових вступити у бій. За його словами, країна-агресор не надто досягла успіху за останні два тижні — на фронті немає області основного удару.

«Вони не у змозі зосередити свої наступальні можливості. І, напевно, за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я б назвав спільними операціями: поєднувати дії наземних, морських і повітряних сил, спецназу та кібервійськ» , — вважає Ходжес.

За його словами, у ЗСУ з'являється другий шанс розбити супротивника. Перший шанс розпочати контрнаступ був після того, як російські війська відступили від Києва, проте його було втрачено.

«Вважаю, йдеться про тижні, оскільки велика робота була проведена США та їхніми союзниками, щоб найближчими тижнями збільшити потенціал України. Думаю, ми побачимо перехід України до контрнаступу, і, відверто кажучи, вони спробують до кінця літа повернути росію на рубежі, які вона займала до 23 лютого», — припустив американський генерал.

Тим часом заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що путін навряд чи відмовився від планів із захоплення Києва та повалення нинішньої української влади, пише «Європейська правда» .

«У нього дуже великі амбіції, однак якщо подивитися на військові можливості, стан військ, невдачі під Києвом, проблеми з моральним станом армії, ми можемо бачити, що між політичними амбіціями та можливостями є невідповідність», — цитує заступника генсека НАТО Digi24. Він вважає, що путін може спробувати піти на рішення, які не враховують реальну ситуацію, опір України та підтримку партнерів, що створює ризики.

При цьому Мірча Джоане зазначив, що путін не пішов на офіційне оголошення росією війни і що, мабуть, господар кремля вважає таке рішення політично чутливим для себе.

У цій ситуації НАТО бачить для себе три ключові завдання: підтримувати Україну, подбати про захист країн-членів Альянсу і одночасно — про те, щоб війна не переросла у війну між НАТО та росією.

Ексклюзивне інтерв'ю колишнього посла України у США «Щось радикальне та серйозне має статися до кінця літа», — Володимир Єльченко про Рамштайн, ленд-ліз та перебіг війни" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Бена Ходжеса з Вікіпедії

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