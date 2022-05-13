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Віра Брежнєва вирішила не відзначати 59-річчя Костянтина Меладзе: що сталося

16:47 13 травня 2022
Віра Брежнєва з чоловіком

11 травня Костянтину Меладзе, що потрапив у «чорні списки» кривавої Росії, виповнилося 59 років. Однак на відміну від брата композитора Валерія Меладзе, Віра Брежнєва не стала публічно звертатися до чоловіка з цієї нагоди, чим викликала чимало розмов у Мережі.

Нині Віра, ймовірно, знаходиться в Італії. І, як виявилося, Костянтин Меладзе також там, разом із нею. Після розголосу у Мережі Брежнєва поспішила виправдатися перед фанами за мовчання в особистому блозі про важливу дату.

«Цього року ми не святкували день народження чоловіка, а просто провели цей день разом. І він був дуже теплим» , — зізналася зірка.

Водночас повністю ігнорувати свято зіркове подружжя не стало. У розділі Stories особистого блогу в Instagram артистка показала торт, на якому сиділа міні-копія Костянтина Шотаєвіча з фортепіано.

На вишуканому десерті було виведено напис італійською, яка перекладається так: «З днем народження, Костю». До речі, завдяки засвіченому підпису на торті можна дійти висновку, що пара зараз проводить дні в Італії. Кажуть, вони мають там власну нерухомість.

Загалом із цією країною у Меладзе та Брежнєвої пов'язано багато приємних спогадів. Наприклад, таємне весілля артисти зіграли у Форте-дей-Мармі на тосканському узбережжі Версилія. І потім часто приїжджали до Італії.

Тому можна припустити, що «небажання» Віри не влаштовувати бенкету на 59-річчя Кості пов'язане не з розладом у сім'ї, а тим, що зараз вона проводить багато часу, допомагаючи українським біженцям у Європі.

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