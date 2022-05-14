Колишній воротар «Динамо» та президент ПФЛ серйозно постраждав через обстріл на передовій

Серед багатьох спортсменів, які пішли на фронт захищати Україну від путінської нечисті, виявився і ексворотар київського «Динамо-2», рівненського «Вереса», дніпропетровського «Дніпра» та тернопільської «Ниви» Святослав Сирота, який після завершення професіональної кар'єри спочатку став арбітром, а згодом президентом Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ).

Опинившись на фронті, 51-річний Сирота в одному з боїв зазнав серйозного пошкодження та опинився у лікарні.

«Після того, як на початку російського вторгнення Святослав відвіз свою сім'ю на Львівщину, він пішов на війну добровольцем і потрапив на передову, — розповів в інтерв'ю UA-Football колишній одноклубник голкіпера Володимир Шаран, з яким Сирота виступав у «Дніпрі» в середині 1990-х. — Зважаючи на те, що Святослав ніколи не воював і не був у армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого він вирушив до Лисичанська. Спочатку там боїв не було, проте згодом Луганська область стала гарячою точкою, і Сироту чекало непросте випробування на першій лінії.

На жаль, під час ворожого обстрілу його серйозно контузило. Протягом трьох днів він почував себе дуже погано, проте через запеклі бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Але врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра — спочатку він потрапив до лікарні, а потім був переведений до військового шпиталю.

Сьогодні вже четвертий день, як він там перебуває. Я віддаю належне своєму давньому товаришеві, який, не роздумуючи, пішов захищати Україну від рашистських загарбників. Святослав — людина, яка чимало зробила для футболу. З Сиротою ми грали разом у «Дніпрі» протягом півтора року — з другого кола сезону-1994/1995 та у сезоні-1995/1996, а до цього пам'ятаю його ще з часів перебування у київському «Динамо». Ще двоє колишніх гравців «Дніпра» — Андрій Полунін та Олег Шелаєв підтримують Святослава, всіляко допомагаючи у важкий для нього час.

У мирний час Святослав Сирота грав за збірну ветеранів України

Я, як і вся наша велика футбольна сім'я, сподіваємось на талант лікарів, у надійні руки яких потрапив Святослав у ці травневі дні. Віримо в те, що незабаром йому стане набагато краще, і він повністю вилікується. Головне, що людина жива — адже життя є найбільшою цінністю, подарованою Богом. Тепер усі разом чекатимемо на нашу перемогу".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польський клуб яскраво підтримав свого ексфутболіста Андрія Богданова, який воює за Україну.

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