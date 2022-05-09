Польський клуб яскраво підтримав свого ексфутболіста, який воює за Україну (фото)
Польська «Арка», яка виступає у другому за силою дивізіоні країни, приєдналася до акції підтримки України, яка вже понад два місяці захищає свої землі в кровопролитній війні проти загарбників із росії.
Під час домашнього матчу з «Легницею» клуб із Гдині вивів на екран табло фото українця Андрія Богданова, який у 2018 році захищав кольори команди та став разом із нею володарем Суперкубку Польщі, а зараз захищає цілісність рідної країни у лавах ЗСУ. Також людям, які потребують допомоги в Україні, було перераховано 10 тисяч злотих (близько 66 тисяч гривень), які півзахисник «Арки» Хуберт Адамчик отримав в якості заохочення за визнання найкращим гравцем місяця в лізі.
А ще фанати клубу організувалися самостійно, зібравши чимало грошової допомоги батальйону, в якому служить Богданов, та відвезли гуманітарний вантаж до України.
«Я ніколи не думав, що мій колишній клуб „Арка“ буде в цей тяжкий момент поруч. Я дякую всім полякам та вболівальникам за вашу підтримку, я ніколи не забуду, що ви робите для мене та моєї країни. Ви найкращі», — написав зворушений футболіст на своїй сторінці в Instagram.
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