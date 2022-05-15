Настає час «зірки диявола»: що робити?

астропсихолог Валентина Віттрок. Час, коли трапляються затемнення, вважається критичним для емоційного стану людей та їх здатності впливати на події. Зараз Земля проходить коридор затемнень — перший у 2022 році, який завершиться 16 травня. Саме у цей день відбудеться велике місячне затемнення. Що принесе цей день жителям планети та чого слід побоюватися, ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповіла відомий

— Хочу нагадати, що цього року всі ми — жителі Землі — переживемо два коридори затемнень — весняний та осінній, — каже Валентина. — Зараз якраз закінчується весняний коридор, який розпочався 30 квітня із сонячного затемнення. Астрологи знають, що цей час «багатий» на всілякі катаклізми, відчайдушні рішення, конфлікти та скандали. Як на світовому рівні, так і на «сімейному фронті». Зараз ми підходимо до завершення цього періоду — повного місячного затемнення.

«Цього року жителі Землі переживуть два коридора затемнень – весняний та осінній», – каже Валентина Віттрок

— Це дає надію?

— Лише в тому, що градус напруження всіх дій та стосунків може трохи знизитися. Але ось наслідки рішень і дій, які були вжиті під час коридору затемнень, позначатимуться на всіх нас ще дуже довго. Слід зазначити, що нинішній коридор затемнень проходить під знаком Скорпіона, а це означає, що варто очікувати великих зіткнень і на емоційному фронті. І чим ближче ми підходимо до 16 травня, тим сильніше вони будуть проявлятися.

— Чим характерне нинішнє місячне затемнення?

— Воно відбудеться о 06.29 за київським часом. Це затемнення найкраще буде видно у країнах Північної та Південної Америки. Частково й у Європі. Нинішнє затемнення називають «Зірка диявола». Звучить, погодьтеся, не дуже приємно. Але не варто панікувати. Як і за будь-якого затемнення, треба просто поводитися дуже стримано і акуратно. Розуміти, що будь-яке сказане слово чи дія матиме наслідки. Здебільшого — негативні. Це стосується й ухвалення важливих рішень.

— Усіх хвилює ситуація на фронті.

— Тут також можна простежити подібну тенденцію. Брехня, яку постійно розповсюджує російська влада, рано чи пізно вдарить по них самим, бо світ дізнається правду. А оскільки пік брехні припадає на коридор затемнень, то викриття підуть дуже швидко. Подібне стосується й ухвалення рішень на полі бою. Війна, спрямована проти мирних жителів України, не минає безслідно і для самої росії. Тож жителям цієї країни варто побоюватися за своє найближче майбутнє, яке нині визначають військові та політики.

— Чи можна припустити швидке закінчення війни?

— Вважаю, на це питання не може відповісти ніхто. Але, судячи з зірок, градус напруження починає спадати. Можливий ще сплеск напередодні місячного затемнення, коли все погане виходить назовні, але оскільки це відбувається під час «царювання» Тельця — знака, який охороняє Україну, можна розраховувати на його захист. До речі, я складала прогноз і для бійців полку «Азов», що передбачив порятунок бійців. Як це станеться — не скажу, але, можливо, це буде варіант, про який ми навіть не здогадуємось.

— Як варто поводитися під час затемнення, чого побоюватися?

— Під час будь-якого затемнення варто підтримувати у рівновазі свої емоції. Розумію, що зараз це досить складно, але спробуйте відволікатися від новин. Більше знаходитесь на повітрі, читайте, займайтеся з дітьми — їм як ніколи потрібна наша підтримка. Не варто зараз піддаватися на якісь авантюри, планувати тривалий переїзд, весілля. Варто пам'ятати, що після затемнення завжди настає час відродження. І це буде точно час, який Україна використовує на свою користь. Перемога буде за нами!

Фото: pixabay.com

2619

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter