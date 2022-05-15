Пес Байрактор врятував кінологів: «майбутній суперник Патрона» навчився попереджати людей про авіанальоти (відео)
Чотиримісячна службова вівчарка кінологів поліції Київської області на ім'я Байрактар уже починає брати слід, поки що за допомогою улюбленого корму. Пес розумний і науку шукача диверсантів та мародерів — опановує дуже швидко, йдеться у сюжеті ТСН.
Від першої гранули розсипаного сухого корму до останньої собака спочатку нюхає, а потім має з'їсти все. Це початкова навичка для собак-пошуковиків. Василь Бондарчук, провідник Байрактара, вчить правильно рухатися слідом.
Байрактар народився на початку року і тоді двомісячне цуценя, ще без імені, кінологи взяли собі — російські війська вже стояли за кілометр від Ірпінського кінологічного центру. Тоді «Град» прилетів до їхнього приміщення. Спочатку, каже керівник центру Максим Піщанський, лячно було всім.
«Собаки за цих вибухів бувало і відмовлялися працювати, але з кожним днем як і люди, так і собаки, набиралися досвіду, звикли до пострілів», — розповідають кінологи.
Але малюк Байрактар перевершив очікування, він попереджав кінологів про ворожі атаки. У Байрактара, напевно, від природи хороший слух. За 10−15 секунд до прильотів російських снарядів, кажуть кінологи, він починав голосно гавкати і першим біг у сховище, а вже весь особовий склад за ним. Тому ім'я йому дісталося грізне — Байрактар.
«Коротко називаю Байрік», — ділиться кінолог.
Байрактар поки що вивчає світ і постійно відволікається.
«Він чує корми на поясі. Їсть достатньо, але молодий організм», — пояснює кінолог.
Сам маленький і хоче грати з такими ж, а на пошук диверсантів або звичайних злодюжок Байрактар вийде у два роки. Ось тоді і битиметься з піротехніком Патроном.
Собаки-кінологи працюють у середньому до 8 років, але далі їх не списують. Байрактара навчатимуть не лише люди, а й інші — вже дорослі його колеги. Кінологи вірять, що Байрактар стане загрозою для злочинців, як справжній Байрактар, на честь якого вівчарку і назвали.
Як писали «ФАКТИ», під час боїв за одне із сіл Миколаївської області бійці Нацвардії «відбили» симпатичного бельгійського пса, який раніше належав російським загарбникам. Тепер він став надійним помічником у пошуку боєприпасів та виявленні агентів ворога.297
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