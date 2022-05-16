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Спорт

Красуня-каратистка Терлюга виграла етап прем'єр-ліги у Марокко: відео фіналу проти чемпіонки світу

16:48 16 травня 2022
Анжеліка Терлюга

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, визнана найкращою каратисткою світу за підсумками 2021 року, виграла черговий етап прем'єр-ліги Karate 1 WKF сезону-2022.

Слідом за тріумфом у португальському Матузіньюші у квітні 30-річній одеситці не виявилося рівних і в столиці Марокко — Рабаті. Упоравшись на шляху до фіналу з чотирма суперницями, у вирішальній сутичці наша співвітчизниця, яка є першим номером рейтингу у ваговій категорії до 55 кг, зустрілася з чинною чемпіонкою світу Юссеф Ахлям з Єгипту. Перемогу українці (5:2) приніс удар ногою з розвороту.

Відео фінальної сутички

Додамо, що заключний, четвертий, етап прем'єр-ліги Karate 1 WKF сезону-2022 пройде 2--4 вересня в Баку (Азербайджан).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліка Терлюга виграла престижний турнір Paris Open-2022 у столиці Франції.

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