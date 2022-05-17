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З «Азовсталі» вивезли українських бійців, — ЗМІ

23:48 16 травня 2022
Азовсталь

Пізно ввечері 16 травня з території «Азовсталі» в Маріуполі, який героїчно захищають незламні бійці полку «Азов», виїхали автобуси з українськими воїнами. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на свого співробітника на місці подій. За його даними, з заводу виїхали близько 12 автобусів.

Фото Рейтер автобусу біля "Азовсталі" у Маріуполі

росЗМІ повідомляли, що з заводу вийшли до 300 воїнів, з яких 50 — поранені.

На момент публікації офіційних коментрів від українських джерел не надходило. На вечірньому брифінгу радник голови президенсткого офісу Олексій Арестович сказав, що про все повідомить президент Зеленський.

Рейтер нагадує про повідомлення міністерства оборони рф у понеділок про переговори із українськими військовими на «Азовсталі» і досягнуту домовленність про вивезення поранених у лікарню окупованого Новоазовська.

В ЗМІ також повідомляли неофіційну інформацію про можливий обмін «азовців» російських полонених.

Також ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко у відеозверненні, розміщенному в телеграмм-каналі полку заявив: «Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу».

Раніше дружина командира полку Дениса Прокопенка Катерина в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, що першим повідомила чоловіку про вторгнення росії в Україну.

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