Наслідувала приклад «Калуша»: Даша Астаф'єва звернулася до світу із важливим закликом щодо Маріуполя

Популярна співачка Даша Астаф'єва, яка стала з початку війни не менш популярним волонтером і зустріла завдяки цьому нове кохання, наслідувала приклад переможців «Євробачення», групи Kalush Orchestra, звернувшися до світової спільноти.



На своїй сторінці у соціальній мережі Даша закликала світ докласти зусиль для порятунку українських бійців з «Азовсталі»: «Світ разом має зберегти завод „Азовсталь“, серце Маріуполя».

Вона зачитала англійською текст, у якому просить допомогти воїнам, які заблоковані понад два місяці у підземеллях заводу.

«Ми також просимо наших колег з шоу-бізнесу приєднатися до нас і закликати світову спільноту врятувати українських військових у Маріуполі» — заявила Астаф'єва і додала, що воїни та поранені живуть у підземеллях без води та медикаментів.

Вона звернулася до всіх, до всього співтовариства, щоби допомогли врятувати українських захисників.

Фоловери Даші дружно підтримали її починання, розмістивши складені у молитві руки, а також серця та плюсики.

Також шанувальники від імені Даші розмістили теги з іменами світових знаменитостей та Лесі Нікітюк, які можуть допомогти звернути увагу на ініціативу української співачки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з «Азовсталі» 221 військового вивезли на окуповану територію для подальшого обміну, ще 53 тяжко поранених направили до лікарні на території ОРДО. Усіх їх повернуть додому за процедурою обміну полоненими. За його словами, операція з порятунку захисників Маріуполя триває, але вона «потребує делікатності та часу».

Фото Даші Астаф'євої із соцмереж

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