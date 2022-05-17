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«Герої потрібні Україні живими»: Зеленський про порятунок з «Азовсталі»

8:14 17 травня 2022
Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яка прозвучала напередодні у ЗМІ про те, що завдяки військовим та переговорній групі МКЧХ та ООН Україна намагається врятувати військових з «Азовсталі».

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками 82-го дня героїчного спротиву українців агресору.

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну та наших людей. Завдяки діям українських військових — ЗСУ, розвідки, а також переговорній групі Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН є надія, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина» , — заявив голова держави.

За словами Зеленського, операція з порятунку захисників Маріуполя триває, але вона «потребує делікатності і часу».

На даний момент відомо, що 221 військового вивезли на окуповану територію для подальшого обміну, ще 53 тяжко поранених направили до лікарні на території ОРДО. Усіх їх повернуть додому за процедурою обміну полоненими.

Нагадаємо, що 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату «Азовсталь» у Маріуполі на окуповану територію.

Згодом командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання та відтягнули на себе значні сили ворога, наразі виконують рішення найвищого керівництва для збереження життя бійців.

Цю інформацію підтвердили у МВС, зазначивши, що завдяки захисникам Маріуполя Україна отримала критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. На жаль, поки що немає можливості деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом.

Напередодні увечері агенція Reuters повідомила, що з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Ексклюзивний матеріал «Дружина командира «Азова» Дениса Прокопенка: «Я перша повідомила чоловіку, що почалася війна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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