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«Три зірки»: Галкін вперше за довгий час показав схудлу Пугачову в компанії Макаревича та Гребенщикова

11:15 17 травня 2022
Пугачова та Галкін

Гуморист Максим Галкін, який залишив путінську росію, вперше за кілька місяців опублікував фотографію своєї дружини співачки Алли Пугачової під час перебування в Ізраїлі.

У своєму Instagram Максим запостив знімок Алли разом із Борисом Гребенщиковим та Андрієм Макаревичем.

Для підпису гуморист використав рядки з її пісні «Дві зірки», трохи їх переробивши. «Три зірки — три світлі повісті» , — написав він під фото, завбачливо закривши коментарі від путінських хейтерів.

Як відомо, Галкін та Пугачова вже кілька місяців живуть біля Мертвого моря. Там же влаштувалися Макаревич та Гребенщиков.

Нагадаємо, що лідер гурту «Машина времени» одружився з журналісткою ізраїльського походження Ейнат Кляйн і переїхав на її батьківщину разом із їхнім новонародженим сином. Гребенщиков також повідомив про припинення своєї творчої діяльності та вирушив за Пугачовою і Макаревичем. Очевидно, зірки зробили важливий для себе вибір і вирішили не дихати одним повітрям з людьми, які істерично схвалюють війну свого «фюрера» проти України.

Фото Максима Галкіна із соцмереж

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