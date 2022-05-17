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Події

Рашисти можуть скоро заявити про загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Осипова, — експерти

14:05 17 травня 2022
російський корабель

Керівництво рф з березня 2022 року цілеспрямовано шукає «винних» у системних невдачах свого Чорноморського флоту, а продовження бойових дій в акваторії Чорного моря змушує ворога тримати закритими для «господарського та рекреаційного користування» води біля берегів Західного Криму. А це вкрай болісно для російської пропаганди, яка продовжує розповідати населенню побрехеньки про «успішний курортний сезон».

«Кремль мав бажання списати втрату та пошкодження декількох надводних кораблів, великі втрати морської авіації та 810-ї бригади морської піхоти під час масштабної агресії проти України, зокрема, на окремих «зрадників» серед командування флотом, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Повідомлялося про готування російськими спецслужбами викривального «процесу» над командувачем флоту адміралом Ігорем Осиповим, який міг мати й закритий характер. З часу загибелі крейсеру «Москва» 14 квітня Осипов не був помічений на публічних заходах, зокрема на всіляких «святкуваннях» у травні, та його перебування під домашнім арештом у статусі фігуранта розслідування було у Севастополі «таємницею Полішинеля». Та розголос цієї ситуації, ймовірно, дещо змінив плани окупантів, адже тепер фейковий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що Осипов не брав участі у «заходах до дня Чорноморського флоту» 13 травня, бо йому нібито «не до соціальних мереж та вітань». Натомість підконтрольні російським спецслужбам блогери почали днями поширювати «інсайдерську інформацію» про нібито можливе перебування Осипова на борту флагманського крейсера «Москва» під час «початку пожежі на кораблі».

Ймовірно, рашисти можуть скоро заявити або про «загибель адмірала через отримані поранення», або продемонструвати командувача флотом, який «одужав», але, ймовірно, на іншій посаді. Варіанти залежать від остаточного рішення кремля щодо «адміральської справи», у якій щось точно пішло не за запланованим сценарієм.

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