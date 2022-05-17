«Надійшла команда «Вогонь!»: слідчі назвали імена рашистів, які обстрілювали Харків з «Градів»

Служба безпеки України оголосила про підозру військовим з рф Владиславу Салявіну і Олександру Маскієву. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб. Про це йдеться у текстах підозр, які оприлюднила Харківська обласна прокуратура. Відомо, що обидва служать у збройних силах рф на посадах командирів розрахунку БМ-21 «Град» 1-ї артилерійської батареї реактивного дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади північного флоту збройних сил рф.

«До 22 лютого цього року військові 200-ї ОМБр прибули в Новоолександрівку Бєлгородської області рф, де отримали інформацію щодо вторгнення на територію України. Владислав Салявін і Олександр Маскієв за командою командира взводу зарядили свої БМ-21 „Град“ реактивними снарядами у кількості 40 одиниць. 24 лютого військовий підрозділ у кількості 6 бойових розрахунків БМ-21 „Град“ із спеціальними автомобілями КАМАЗ, МТЛБУ, прибув до району с. Малинівка Бєлгородської області рф, де за командою командира батареї „До бою!“, виконуючи дії з підготовки до реалізації плану ведення бойових дій в порушення законів та звичаїв війни, розташовуючись на відстані 4−6 км від лінії державного кордону рф з Україною, здійснили шикування наявних БМ-21 „Град“ із направленням заряджених пакетів у бік території України із установками прицілу 340 одиниць. Крім того, Маскієв дав команду на наведення пакетів бойових машин, заряджених на 40 реактивних снарядів, у бік України, знаючи, що цей вид озброєння за даних умов має невибіркову дію і до району ураження обов’язково потраплять об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, цивільні особи. О 5 ранку 24 лютого взводу від командира батареї, який перебував у селі Малинівка рф, надійшла команда „Вогонь!“. При цьому будь-яких поправок та коригувань направленого пакету БМ-21 „Град“ здійснено не було. Після отримання зазначеної команди Маскієв та Салявін повернули спеціальний ключ та натиснули кнопку на відкриття вогню з БМ-21 „Град“. За результатом вказаних дій відбувся залп реактивними снарядами у кількості 38 одиниць!».

За даними слідства, солдати обстрілювали Харків з району села Алісівка Харківської області, пошкодивши електричну підстанцію, житлові будинки місцевого населення, будівлю комунального закладу «Ветеринарний ліцей» Дергачівської міської ради. За інформацією прокуратури, підозрюваним військовослужбовцям рф загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть генерала, який керував військами рф на півдні.

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