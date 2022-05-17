У планах сил тепла – відступ: синоптик попередила українців про підступну зміну погоди

Незважаючи на очікування багатьох українців на те, що в країні встановиться стабільно тепла погода, таким планам, схоже, не здійсниться: з середи в Україну входить похолодання.

Про це написала у своєму Telegram синоптик Наталія Діденко.

За її інформацією, найближчої ночі у західних областях, місцями на півночі та Вінницькій області можливі заморозки на ґрунті 0−3 градуси. А завтра вдень холодна погода очікується у центральних областях, у північній частині, у Карпатах, у горах Криму та у Приазов'ї: від +10 до +15 градусів.

Крім того, на решті території України можна чекати вдень +14+18 градусів.

При цьому всюди, крім західних областей, пройдуть періодичні дощі із сильними вітрами.

Не пощадить негода і столицю: у Києві 18 травня похолодає до +10+12 градусів, можливий дощ. Але вже у другій половині дня у середу переважатиме суха сонячна погода. Тому порада синоптика досить проста: одягайтеся завтра тепліше, але щоб теплі кофти можна було швидко зняти!

«На щастя, це травень, а не листопад — потепління швидко поновиться», — пише синоптик.

І вже післязавтра, у четвер, очікується 16+23 градуси. Тож незабаром можна буде «святкувати день нашої перемоги» — дуже хотілося б сподіватися.

Нагадаємо, раніше синоптик уже попереджала українців про настання холодного атмосферного фронту вже з кінця вівторка, 17 травня.

Фото Pixabay

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter