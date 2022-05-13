Не варто розслаблятися перед «вторгненням»: синоптик розповіла, коли Україну «окупують» холоди

Погода продовжує «допомагати» українцям теплом, яке, напевно, прикрашає багатьом людям тяготи війни.

Так, у найближчі вихідні температура повітря становитиме +18+24 градуси, а у південній частині — і всі +20+26 градусів, пише синоптик Наталія Діденко.

Можна припустити, що завдяки теплу багато наших співгромадян займуться роботами на дачах та присадибних ділянках. Тим більше, що висаджена розсада буде рясно полита: 14 травня пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі ще й на Одещині можливі сильні зливи.

На решті території України у суботу місцями локальні дощі, вдень у західній частині без істотних опадів.

У неділю опади затихнуть, хіба на півночі України та на Харківщині можливі періодичні дощі, але температура повітря особливо не зміниться.

У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, у неділю якісь серйозні опади — навряд чи. Температура повітря в денний годинник 14−15 травня очікується в межах +18+22 градусів. У суботу буде трохи тепліше, у неділю — прохолодніше.

Але вже з вівторка в Україну «вторгнеться» нова повітряна маса, через що відчутно «посвіжішає». Найхолоднішою може стати середа, 18 травня. У той же час «окупація» не триватиме довго — ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться, і можна буде знову повертатись на дачі.

Нагадаємо, раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня спрогнозувала, що в період з 16 по 19 травня в Україні переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску. За словами синоптика, температура в цей період очікується: ночами 8−14 тепла, вдень 17−22 вище за нуль. Щоправда 16 травня у південній частині країни, а 19 травня у західних та південно-західних областях температура підвищиться до 23−28 градусів тепла.

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