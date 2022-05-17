Протягом 83-ї доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, а паралельно продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Слов’янському напрямку окупанти нині здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення та обстрілює населені пункти з артилерії, а на Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Але на всіх цих напрямках противник не мав успіху і відійшов.

У Маріуполі ж ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», звідки напередодні вдалося евакуювати групу поранених захисників.

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