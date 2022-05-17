Ворог відступив на важливому напрямку та втратив за добу велику кількість військової техніки, — Генштаб ЗСУ

Російські війська, як і раніше, зосереджують основні зусилля у Східній операційній зоні, зокрема, на Донецькому напрямку, де продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовувати авіацію.

«На Сєверодонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, під час бойових дій ворог зазнав втрат і відступив. Противник намагався вести бойові дії на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямку, проте успіху не мав», — повідомили у Генштабі.

Напередодні противник на Бессарабському напрямку завдав ракетних ударів з літаків стратегічної авіації по Білгород-Дністровському району Одеської області. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновано приватні будинки.

«За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс „Тор“, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль супротивника», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні ввечері на тимчасово окуповані території Донецької області гуманітарним коридором вивезли понад 200 бійців, у тому числі й тяжко поранених, з «Азовсталі». Захисників Маріуполя повертатимуть додому за процедурою обміну полоненими.

Фото Генштабу ЗСУ

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