Російського гімнаста-провокатора покарали за рашистський знак на грудях

Гімнаст з росії Іван Куляк, який влаштував у березні провокацію під час церемонії нагородження призерів етапу Кубка світу в Досі, відсторонений від міжнародних змагань на один рік, повідомляє Міжнародна федерація гімнастики (FIG).

Нагадаємо, що 20-річний «патріот», який завоював «бронзу» у вправах на паралельних брусах (у цій дисципліні «золото» взяв українець Ілля Ковтун), з'явився на церемонії нагородження з літерою Z на формі, тим самим висловивши підтримку «спецоперації» російською армії в Україні.

Українець Ілля Ковтун та росіянин Іван Куляк під час церемонії нагородження призерів змагань у Досі

Як повідомляє пресслужба FIG, Куляк також зобов'язаний повернути завойовану медаль та 500 швейцарських франків (приблизно 500 доларів) призових.

До речі, на нещодавньому концерті в московських «Лужниках», який путінська погань організувала на підтримку війни в Україні, Іван Куляк з'явився з медаллю Олімпійських ігор-2016 у Ріо. Все б нічого, але тоді гімнасту було лише 14 років, і на Олімпіаді у Бразилії він не виступав.

Нагадаємо, що на тому ж етапі Кубка світу в Досі, де Куляк з'явився з рашистським символом, 15-річна гімнастка зі Здолбунова Рівненської області Данієла Батрона, накинувши на плечі прапор України, відмовилася стояти на одному п'єдесталі пошани із суперницями з країни-агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Росії забрали чемпіонат світу з хокею.

Фото sportgymrus.ru

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