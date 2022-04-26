Відправили слідом за кораблем: у Росії забрали чемпіонат світу з хокею

Агресія Росії на території України продовжує «аукатися» спорту в країні-агресорі.

Слідом за усуненням футбольної збірної від боротьби за потрапляння на ЧС-2022 у Катарі та ганебною дискваліфікацією шахового гросмейстера Сергія Карякіна росію позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею, який мав пройти з 5 по 21 травня 2023 року в Санкт-Петербурзі.

Відповідне рішення було ухвалене на раді Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), яка пройшла 26 квітня у швейцарському Цюріху. При цьому, як повідомляється, нову країну-господарку хокейного мундіалю-2023 буде названо по ходу ЧС-2022, який цього року прийме Фінляндія.

Зазначимо, що за часів незалежності, починаючи з 1992 року, росія тричі проводила чемпіонати світу з хокею — у 2000-му, 2007-му та 2016-му. Знаючи любов диктатора путлера до хокею, в який він сам із задоволенням грає, позбавлення права провести мундіаль, напевно, боляче вдарить по самолюбству російського гітлера. І поділом…

Путін любить хокей, але чемпіонат світу наступного року в Росії не побачить...

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Владислав Сіренко викрив зіркового колегу з росії в лицемірстві.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter