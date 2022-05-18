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Спорт

Занурить чемпіонський пояс у відро з кров'ю: Кличко-молодший висунув ультиматум через росіян

12:04 18 травня 2022
Брати Клички

Легендарний український спортсмен, мер Києва Віталій Кличко, який назвав двох найкращих, на його думку, боксерів світу, розповів про принципову позицію свого брата після вторгнення росії в Україну. За словами Кличка-старшого, Володимир пообіцяв залити свій чемпіонський пояс кров'ю, якщо хоч один боксер із країни агресора вийде на бій із прапором Росії і прозвучить гімн країни-агресора.

«Побачив листування брата, — розповів Віталій Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу „Бомбардир“. — Він там звернувся до одного з функціонерів і попередив. Якщо хоч один російський боксер вийде на бій зі своїм прапором і під гімн РФ, то публічно занурить свій чемпіонський пояс у відро з кров'ю».

Також Віталій Кличко заявив, що у нинішній ситуації спортсмени всього світу мають чітко позначити свою позицію щодо війни в Україні.

«Спорт має велику силу. Спортсмени мають об'єднуватися, — зазначив Кличко-старший. — Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Якщо хтось буде таку, „трохи вагітну“, позицію мати, нічого з цього не вийде. Зараз світ білий та чорний. Або люди підтримують мир та Україну, або вони підтримують війну та агресивну Росію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського гімнаста-провокатора Івана Куляка відсторонено від міжнародних змагань за демонстрацію рашистського знаку.

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