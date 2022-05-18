«До сліз»: Юрій Ткач розчулив мережу кадрами першої після початку війни зустрічі з дружиною та донькою

Відомий актор та гуморист, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Юрій Ткач довів до сліз своїх передплатників Інстаграм. Актор студії «Квартал 95» показав зворушливі кадри першої з початку війни зустрічі із сім'єю. З дружиною Вікторією та донькою Лізою вони не бачилися понад два місяці. Ткач відправив близьких у безпечне місце, а сам залишився в Україні, записався до лав тероборони, займається волонтерством та виступає із благодійними концертами перед захисниками.

«Зустріч після двомісячної розлуки… Два дні разом і знову розставання на невизначений час… Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка» , — підписав Ткач зворушливе відео.

Вікторія написала, що дуже любить чоловіка і просить, щоб він ніколи не забував про це.

Передплатники пишуть у коментарях, що Ткач довів їх до сліз цими кадрами, бажають сім'ї щастя та миру в Україні.

«Ну як без сліз на це дивитися? Будьте щасливі», «Просто плачемо, раді, що з вами все добре», «Слава Україні! Перемога вже скоро», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Юрій Ткач разом із Олександром Пономарьовим та іншими артистами випустили іронічний патріотичний кліп «Україна переможе», в якому висміяли російських окупантів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багато українських знаменитостей, які виїхали за кордон або на західну Україну, поступово повертаються додому. Танцівниця Ілона Гвоздьова разом із маленькими дітьми три доби провела в дорозі, щоб зустрітися з чоловіком.

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter