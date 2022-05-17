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«Три доби в дорозі з маленькими дітьми»: Ілона Гвоздьова показала зворушливі кадри возз'єднання сім'ї

11:42 17 травня 2022
Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми

Ілона Гвоздьова, яка виїхала через російське вторгнення з маленькими дітьми до Італії, повернулася в Україну. Танцівниця подолала за кермом складний шлях, добиралися майже три доби. Після двох місяців розлуки та переживань Ілона нарешті зустрілася з коханим чоловіком.

«Разом. Вдома. В Україні. Дякуємо всім хто переживав, підтримував та вітав! Хоч день сім'ї був 15 травня, але в мене офіційно він був сьогодні. Щаслива», — написала Ілона в Інстаграм та показала зворушливі кадри возз'єднання сім'ї.

Діти не бачили тата більше двох місяців

Нагадаємо, на початку війни Гвоздьова із сином, донькою та мамою виїхали до Італії, де їм надала притулок місцева родина. Подружня пара опікувалася українськими біженцями, оточила їх турботою. Серед ночі відвезли Гвоздьову із сином, який раптом став задихатися, до лікарні.

«Ми ніколи вас не забудемо! За час перебування в Італії доля подарувала нам чудову сім'ю, яка за ці два місяці стала для нас рідною сім'єю, яка дбала про нас, дала притулок нам», — подякувала Ілона.

Будинок батьків чоловіка Гвоздьової зруйнований через обстріл, а машину Івана посікло осколками.

Фото instagram.com/ilonagvozdeva

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