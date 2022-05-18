«Парад марнославства з боку певних політиків»: Подоляк різко розкритикував «берегиню автомата» Кіру Рудик

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував українську політикиню за заяви щодо перемовин про «Азовсталь».

«Про депутата Рудик, селфі-батальйони та ярмарок марнославства серед політиків, — пише Михайло Подоляк у соцмережах. — Фантастична нічна цитата: «Український перемовник Кіра Рудик розкрила деталі переговорів щодо «Азовсталі». Про це серйозно повідомляє низка ЗМІ з посиланням на… The New York Times. Просто вау…

Журналісти, які все ж таки розуміються на українських процесах, із самого ранку починають здивовано питати: «А чим займається Кіра Рудик у переговорній групі з української сторони? І чому про це ніхто нічого не знав?»

Важко відповісти так одразу, бо депутатки Рудик у переговорному процесі… немає. І ніколи не було. Взагалі.

Трохи дивно, коли з’являється подібна інформація на шпальтах провідних видань. Тому що ми відкриті, навіть занадто, і все можна перевірити в кількох джерелах. Але мені цілком зрозуміла природа подібної «інформації».

Адже без утаємниченого натяку від самого депутата під час найкрутіших «переговорів» у столичних барах з іноземним журналістом такі казуси не трапляються. Тобто людина відверто прибрехала, видаючи себе як мінімум за місцевого Бонда, який бере участь у всіх ключових подіях. Зрозуміло, разом зі своїм фетиш-автоматом.

Інше питання — навіщо взагалі це робити? Хочеться хайпанути на гучній темі «Азовсталі»? Хочеться заробити політичних балів та додати собі ваги? Невже немає розуміння, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому процесу в такий відповідальний момент? Точно немає розуміння. Але є нестерпне бажання десь втиснути себе в модному pr-прикиді.

Із самого початку війни ми бачимо парад марнославства з боку певних політиків. Хтось створює окремі селфі-батальйони з автоматами. Хтось ревниво приписує собі будь-яку допомогу, брендуючи партійним лого пакети з гуманітаркою. Хтось знімає три коробки з консервами з десяти ракурсів на професійні фотокамери. Хтось постійно мантрить, що все позитивне відбувається зараз тільки тому, що «за його каденції…»

Така поведінка — це повне нерозуміння часу, контексту, настроїв та процесів, що відбуваються в суспільстві. Але люди все бачать. Відчувають. Розрізняють порожній піар і справжні вчинки. Тим неприємнішою буде зустріч з реальністю.

Тому проста пропозиція до всіх, зокрема до «берегині автомата» Рудик: будь ласка, закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни. А також виставляє країну в дивному вигляді в очах світової медійної спільноти. Хоча для селфіманів усе ніщо, крім свого великого марнославного «Я».

Фото Офісу президента

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