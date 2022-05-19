З днем вишиванки-2022: красиві вітання та листівки

У четвер, 19 травня, в Україні та світі відзначають День вишиванки. Свято не має постійної дати і щорічно відзначається у четвер третього тижня травня.

Цього дня прийнято одягати вишиванку і викладати знімки в соціальні мережі з метою підтримати етнічну традицію нашого народу носити вишитий одяг.

Вперше свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі та студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося лише у стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

У мирний час українці у вишиванках влаштовували флешмоби та ярмарки, змагання та концерти. Зараз, у воєнний час, влада не рекомендує влаштовувати масові заходи, але кожен українець може вдягнути вдома вишиванку та зустріти урочистість у родинному колі.

І, звичайно, привітати у соціальних мережах своїх друзів, знайомих та близьких із цим теплим святом.

«ФАКТИ» пропонують невелику добірку теплих та душевних привітань із Днем вишиванки-2022, які цього року задають і антивоєнний тренд.

«Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І пойду між людьми так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні святе

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Сорочку мати сину вишивала,

І душу і серце у вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлися візерунки,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо —

Дитині б частку вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

З Днем Вишиванки!

Вишиваночка

Щоб вишиванку вдягати,

Вагомий привід нам не треба мати.

Її ми хочемо носити щодня,

Співати народних у ній пісень!

(Автор невідомий)

***

Вишиване платтячко

Плаття-вишиванку

Одягаю радо,

Буду в ній сьогодні

з друзями гуляти.

Мені личити унікальний

Одяг наш національний!

(Автор невідомий)

***

Одягаю вишиванку

Синьо-жовта стрічка

В мене у волоссі.

Я хоч ще маленька

Та заплітаю коси.

Одягаю вишиванку

Та йду в садочок утром.

(Автор невідомий)

***

У садочку попросили

У садочку нас попросили всіх до свята

Вишиванку з дому взяти.

Зранку ми її попросували,

акуратно із собою взяли.

Одягнули біля садка і закружляли біля танка!

(Автор невідомий)

***

На свята вся сім'я

На свята вся сім'я

Мама, тато й навіть я,

Вишиванки одягаєм

У центрі міста ми гуляємо.

Хай усі знають, що батьківщина

Любити матір-Україну!

(Автор невідомий)

***

Я вишу сорочку

Я вишию сорочку кольорову

Й по білому світі гордо в ній піду.

У ній зустріну пору світанкову

І на щастя світлі я в ній знайду.

Я — українець! Дуже гордий з цього.

Несу у світ традиції свої

Для себе в Бога не прошу нічого,

Все в мене є: і гори, і гаї,

Поля родючі, повноводні ріки,

Озера сині, чисті небеса…

Я син землі від роду і навіки,

У краю, де поруч казка та краса.

Я — українець із щедрою душею,

На вишитому рушнику хліб несу.

Горджуся Україною своєю

І в серці бережу її красу,

Історію, традицію і пісню,

Й правдиве слово-думу Кобзаря…

Те ж вишиванку я до серця тисну

І вірю, що зійде моя зоря.

(Надія Красоткіна)

***

Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою. Адже український народ — сильний, незалежний і має чудові традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!

***

У День вишиванки хочу побажати миру та злагоді у ваших будинках та серцях. Пусть ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісною, успішною. Пом'ятайте, що ми — Українці і зможемо все!

***

Вітаю вас із сьогоднішнім святом, Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Пусть ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!

У зв'язку з особливостями воєнного часу до привітань підключились і українські воїни.

«Вишиванка — дух нації. Оберіг, в який вкладають щиру материнську любов. штурмової бригади.

І з ними не можна не погодитись!

Нагадаємо, зараз співачка Джамала, яка під час війни стала волонтером і допомагає збирати кошти для України по всьому світу, продає з аукціону свою унікальну сукню-вишиванку, в якій відкривала конкурс «Євробачення» у Києві.

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