З днем вишиванки-2022: красиві вітання та листівки
У четвер, 19 травня, в Україні та світі відзначають День вишиванки. Свято не має постійної дати і щорічно відзначається у четвер третього тижня травня.
Цього дня прийнято одягати вишиванку і викладати знімки в соціальні мережі з метою підтримати етнічну традицію нашого народу носити вишитий одяг.
Вперше свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі та студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося лише у стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.
У мирний час українці у вишиванках влаштовували флешмоби та ярмарки, змагання та концерти. Зараз, у воєнний час, влада не рекомендує влаштовувати масові заходи, але кожен українець може вдягнути вдома вишиванку та зустріти урочистість у родинному колі.
І, звичайно, привітати у соціальних мережах своїх друзів, знайомих та близьких із цим теплим святом.
«ФАКТИ» пропонують невелику добірку теплих та душевних привітань із Днем вишиванки-2022, які цього року задають і антивоєнний тренд.
«Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І пойду між людьми так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні святе
Й весело святкують
Вишиванки День!
***
Сорочку мати сину вишивала,
І душу і серце у вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлися візерунки,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо —
Дитині б частку вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
З Днем Вишиванки!
Вишиваночка
Щоб вишиванку вдягати,
Вагомий привід нам не треба мати.
Її ми хочемо носити щодня,
Співати народних у ній пісень!
(Автор невідомий)
***
Вишиване платтячко
Плаття-вишиванку
Одягаю радо,
Буду в ній сьогодні
з друзями гуляти.
Мені личити унікальний
Одяг наш національний!
(Автор невідомий)
***
Одягаю вишиванку
Синьо-жовта стрічка
В мене у волоссі.
Я хоч ще маленька
Та заплітаю коси.
Одягаю вишиванку
Та йду в садочок утром.
(Автор невідомий)
***
У садочку попросили
У садочку нас попросили всіх до свята
Вишиванку з дому взяти.
Зранку ми її попросували,
акуратно із собою взяли.
Одягнули біля садка і закружляли біля танка!
(Автор невідомий)
***
На свята вся сім'я
На свята вся сім'я
Мама, тато й навіть я,
Вишиванки одягаєм
У центрі міста ми гуляємо.
Хай усі знають, що батьківщина
Любити матір-Україну!
(Автор невідомий)
***
Я вишу сорочку
Я вишию сорочку кольорову
Й по білому світі гордо в ній піду.
У ній зустріну пору світанкову
І на щастя світлі я в ній знайду.
Я — українець! Дуже гордий з цього.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Все в мене є: і гори, і гаї,
Поля родючі, повноводні ріки,
Озера сині, чисті небеса…
Я син землі від роду і навіки,
У краю, де поруч казка та краса.
Я — українець із щедрою душею,
На вишитому рушнику хліб несу.
Горджуся Україною своєю
І в серці бережу її красу,
Історію, традицію і пісню,
Й правдиве слово-думу Кобзаря…
Те ж вишиванку я до серця тисну
І вірю, що зійде моя зоря.
(Надія Красоткіна)
***
Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою. Адже український народ — сильний, незалежний і має чудові традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!
***
У День вишиванки хочу побажати миру та злагоді у ваших будинках та серцях. Пусть ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісною, успішною. Пом'ятайте, що ми — Українці і зможемо все!
***
Вітаю вас із сьогоднішнім святом, Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Пусть ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!
У зв'язку з особливостями воєнного часу до привітань підключились і українські воїни.
«Вишиванка — дух нації. Оберіг, в який вкладають щиру материнську любов. штурмової бригади.
І з ними не можна не погодитись!
Нагадаємо, зараз співачка Джамала, яка під час війни стала волонтером і допомагає збирати кошти для України по всьому світу, продає з аукціону свою унікальну сукню-вишиванку, в якій відкривала конкурс «Євробачення» у Києві.222
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter