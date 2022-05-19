Європейські виробники ПВХ-профілю так і не пішли з ринку росії: що відбувається

Наприкінці квітня виробник ПВХ-профілю «МІРОПЛАСТ» звернувся до своїх європейських колег з проханням покинути ринки росії та білорусі та вести чесну конкуренцію в Україні.

Місяць потому ми вирішили перевірити, чи подіяли ці заклики, і звернулись за коментарями до представників компанії-виробника.

«Провівши аналіз відкритих російських профільних джерел, сайтів та телеграм-каналів виробників ПВХ-профілю, можна дійти висновку, що діяльність європейців на території рф не зупинилась.

На нашу думку, вихід з ринку рф — це маркер свідомості бізнесу та підтримки українського народу. Це маркер того, що бізнес не згоден з варварськими діями країни, що на нас напала. Інакше як можна ігнорувати трагедії Бучі, Ірпеня, Маріуполя та сотень інших міст України? Як можна спонсорувати країну-агресора своїми податками, коли весь свідомий бізнес, попри значні втрати, добровільно йде з цього ринку?

Ми вважаємо що українські споживачі повинні відповідно реагувати на такі дії. Сьогодні підтримка саме національних виробників є критично важливою. Саме вони створюють робочі місця, сплачують податки та працюють на відбудову національної економіки. Час гуртуватися та підтримувати один одного", — кажуть у компанії.

Також, нагадаємо, компанія зауважила, що багато європейських компаній включили свій товар до переліку критичного імпорту.

«На сьогодні згадані компанії не полишають спроб включити свою продукцію до цього переліку. Наша ж позиція полягає в тому, що перелік критичного імпорту створений для тих товарів, які не мають аналогів у вітчизняних виробників і не можуть бути виготовлені в Україні. ПВХ-профілі для вікон та дверей однозначно не відносяться до такої категорії, адже потужності національних виробників з великим запасом перевищують потреби ринку, пов’язані з відновленням зруйнованого житла та інших об’єктів інфраструктури», — підкреслили у пресслужбі українського виробника.

У компанії наголосили, що цинізм дій європейських виробників полягає в тому, що, навіть маючи виробництва в нашій країні, вони обирають вигідніший для себе шлях нарощування імпорту, не бажаючи розвивати свої потужності саме в Україні.

«Тому ми відкрито звертаємось до європейських компаній віконної галузі із закликом покинути ринок рф та пліч-о-пліч працювати на користь нашої країни, розвиваючи місцеві виробництва! А українських споживачів закликаємо зараз особливо свідомо ставитись до вибору товарів та віддавати перевагу вікнам з українських комплектуючих, тим самим підтримати національного виробника», — кажуть у «Миропласті».

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