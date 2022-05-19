Брехлива «паломниця»: російська шпигунка намагалася обманом потрапити в Україну

Українські прикордонники, колеги яких передали 30 срібняків голові прикордонної служби Білорусі, затримали росіянку, яка намагалася проникнути в країну під виглядом «паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври». Як повідомили у Державній прикордонній службі, спочатку жінка не хотіла давати свій паспорт на перевірку і переконувала, що не має його. Але водночас надала дозвіл на проживання в одній із країн ЄС.

При подальшому огляді у її телефоні було виявлено листування антиукраїнського характеру.

До того ж, прикордонники встановили, що жінка порушила термін перебування в Україні, за що згодом її притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у середу, 19 травня, також стало відомо про затримання у Дніпрі брата одіозного екс-нардепа Олега Царьова .

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