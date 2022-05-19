Намагався влаштувати теракт: СБУ затримала брата нардепа-зрадника Олега Царьова

СБУ затримала брата одіозного колишнього нардепа-«регіонала» Олега Царьова, який у березні нібито готувався стати в.о. президента України, на спробі розвинути диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Регіон він мав намір очолити після шкидкої перемоги путіна у війні з Україною.

Як повідомляє прес-центр силовиків, чоловік отримав від російських кураторів завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури, але СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі і зламала ці плани.

А під час обшуку у спеціально обладнаному ним схроні було знайдено зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Як з'ясували слідчі, фігурант з часів Революції Гідності мешкав у Дніпрі, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в рф.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про плани ворога зробити арештованого нині кума путіна Віктора Медведчука «сірим кардиналом» в нашій країні, тоді як при владі були б зрадники-військові.

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