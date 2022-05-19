США нададуть Україні допомогу на 40 млрд долларів

Сенат США підтримав законопроект про надання Україні додаткової допомоги у боротьбі з російською агресіїю на 40 млрд долларів. Це рішення підтримали 86 сенаторів, 11 проголосували проти. Раніше відповідний пакет документів підтримала Палата представників США. Аби він вступив у дію, його має підписати президент США.

Джозеф Байден після голосування в Сенаті з приводу допомоги Україні заявив: «Ресурси, які я просив, дозволяють нам надсилати ще більше зброї та боєприпасів в Україну, поповнити власні запаси та підтримувати війська США, які дислокуються на території НАТО».

Президент США також оголосив про виділення ще одного пакету безпекової допомоги, завдяки якому в Україну буде відправлена додаткова артилерія, радари та інша техніка.

«Ця зброя та техніка піде прямо на передову свободи в Україні і підтвердить нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від агресії Росії, що триває», — цитує «Голос Америки» повідомлення Білого дому, де уточнюється, що мова йде про воєнну допомогу на 100 млн.

Раніше ми повідомляли про те, що у США очікують гарячу фазу війни в Україні у липні, а закінчення війни восени.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter