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Україна

Обстановка незабаром загостриться: у США дали прогноз про розвиток ситуації на фронті та терміни закінчення війни

18:19 19 травня 2022
На полі бою

Незважаючи на те, що в Білому домі та Пентагоні навряд чи стежать за прогнозами астрологів, там також впевнені, що ситуація на фронтах незабаром загостриться.

Зокрема, американська влада вважає, що найбільш активна і гаряча фаза війни припаде на липень. Про це пише «Телеграф» із посиланням на співрозмовника в дипломатичних колах.

«США хочуть максимально наситити Україну зброєю за найближчі місяці. Якраз за місяць запрацює ленд-ліз, тому активні бойові дії почнуться десь у липні, зокрема, і контрнаступальні», — сказало джерело видання.

Водночас він зазначив, що закінчення війни у Штатах прогнозують десь у вересні-жовтні. Якщо до того часу не вдасться завдати військової поразки росії в Україні, то на українців чекатиме позиційна війна. І терміни завершення такої «війни на виснаження» буде складно назвати.

Також співрозмовники видання прокоментували можливість переговорів із ворогом. На їхню думку, і Україна, і рф поки що очікують на результати битви за Донбас, а вона, судячи з усього, затягується, адже війська путіна, ймовірно, втратили можливість ведення ефективних наступальних операцій як мінімум на місяць.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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