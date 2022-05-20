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Шоу-бізнес

Оскароносний композитор Вангеліс помер від коронавірусу

12:27 20 травня 2022
Композитор Вангеліс

Всесвітньо відомий грецький композитор, піонер електронної музики Вангеліс Папатанасіу помер в одній із лікарень Франції. 16 травня його було доставлено до клініки, а 17 травня композитора не стало. Йому було 79 років. Про це повідомляє видання Ta Nea, посилаючись на менеджера Вангеліса.

«З великим сумом ми повідомляємо, що великий грек Вангеліс Папатанасіу помер пізно вночі у вівторок, 17 травня» , — пише видання.

Вангеліс Папатанасіу почав писати музику з чотирьох років, а з шести — вже виступав на сцені. Він закінчив Академію образотворчих мистецтв в Афінах, де вивчав класичну музику, живопис та режисуру.

У 1975 році Вангеліс переїхав до Лондона, заснував свою студію Nemo Studios. На рахунку композитора багато престижних міжнародних нагород.

У 1981 році вийшов фільм «Вогняні колісниці» з музикою Вангеліса. За цю музику він удостоївся премій «Оскар» та «Греммі».

1982 року він отримав «Оскар» за музику до фільму «Дороги вогню». Вангеліс є володарем «Золотого лева» за музику для рекламного ролика «Запитай у гір».

Композитор написав музику до кінофільмів — «Той, що біжить по лезу», «1492: Христофор Колумб», «Олександр», «Ель Греко» та іншим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного українського письменника-фантаста Сергія Дяченка.

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