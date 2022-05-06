Помер відомий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

У віці 77 років помер уродженець Києва відомий письменник-фантаст Сергій Дяченко.

Про смерть чоловіка повідомила його вдова Марина Дяченко. «Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 — 5 травня 2022 року» , — написала вона у соціальних мережах .

Сергій Сергійович Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Закінчив КМІ, аспірантуру при АМН УРСР, сценарний факультет ВДІКу. Був автором сценарію до телеепопеї «Микола Вавілов» та художнього фільму «Голод-33». Писав у співавторстві зі своєю дружиною Мариною Дяченко.

До 2009 року вони з дружиною жили у Києві, потім переїхали до Москви, а у 2013 році — до Лос-Анджелесу.

Фото з Вікіпедії

Їхній перший виданий роман — «Приворотник» (1994) отримав приз «Кришталевий стіл» КЛФ «Зоряний шлях» і був визнаний найкращим дебютом на конкурсі «Єврокон» у 1995 році. Їхні книги перекладені та видані в Америці, Німеччині, Франції, Китаї та інших країнах світу.

У січні 2009 року вийшов у прокат фільм «Обитаемый остров» за однойменною книгою братів Стругацьких, сценарій якого написали Марина та Сергій. Письменники отримали безліч премій, серед яких «Найкращі фантасти Європи» (Eurocon-2005), «Золотий кадуцей» (2001, 2002, 2005), «Золотий Роскон» (2004, 2005, 2008).

Нагадаємо, що у березні цього року у віці 83-х років помер письменник, сценарист та режисер Рустам Ібрагімбеков — співавтор сценарію до фільму «Біле сонце пустелі».

Фото Марини Дяченко

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