Соцдопомогу від держави біженцям виплатять навіть на вокзалі: в Україні запустили новий проект

Українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій та окупованих чи оточених міст, зможуть отримати державну грошову допомогу безпосередньо під час евакуації.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», дані з евакуаційних рейсів надаються фахівцям «Укрпошти», для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів, де можна буде отримати допомогу, розшириться.

«Програма покликана допомогти евакуюватися тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв «ми нікому не потрібні!» — каже керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, ще у потязі можна подати заявки на розміщення. Людей на вокзалі зустрічатимуть представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти біженців на поселення.

За його словами, з прифронтових населенних пунктів евакуаційними потягами напередодні вивезли близько 400 людей, а раніше потягом тижня цей денний показник був у межах 100−150. Олександр Перцовський вважає, що на рішення людей вплинула ця соціальна програма.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу за 18 років.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, зазначаючи кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам «Укрпошти», які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу могли отримати кошти.

Так, пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що уряд розгляне питання щодо охоплення соціальною підтримкою ширшого кола українців, які матимуть право на відповідні грошові виплати. Адже окрім внутрішньо переміщених людей допомоги також потребують люди з деокупованих територій й ті, які досі лишаються в окупованих, заблокованих та оточених містах.

Фото УЗ

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